ماركو فيراتي على أعتاب الهلال السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - اقترب نادي الهلال السعودي، من حسم تعاقده مع النجم الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب وسط فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، لدعم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

إذ كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو خبير أسواق الانتقالات العالمي أن نجم خط وسط باريس سان جيرمان فيراتي أصبح قريبًا من الهلال السعودي.

وكتب رومانو: “النادي السعودي يقترب الآن من الاتفاق مع باريس سان جيرمان على ضم لاعب الوسط الإيطالي، عرض يمتد لمدة ثلاث سنوات.

ماركو فيراتي

ويسعى مسئولو نادي الهلال السعودي في الوقت الحالي، في التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، هداف باريس سان جيرمان، مقابل 332 مليون دولار أمريكي.

كما تعاقد الهلال السعودي اليوم الأربعاء، مع البرازيلي مالكوم فيليبي سيلفا جناح نادي زينيت سان بطرسبرج الروسي الحالي وبرشلونة السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

يُذكر أن البرازيلي مالكوم توج بلقب هداف الدوري الروسي الموسم الماضي، برصيد 23 هدفًا، كما يبلغ مالكوم من العمر 26 عامًا، ويلعب بمركز الجناح المهاجم الأيمن، إلى جانب إجادته في مركزي المهاجم الصريح والجناح الأيسر.

ويعتبر مالكوم هو رابع صفقات نادي الهلال السعودي بعد إتمام التعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز، والسنغالي كاليدو كوليبالي، والصربي ميلينكوفيش سافيتش.