موعد الاجتماع الفني لمواجهة الزمالك والاتحاد المنستيري بالبطولة العربية

ياسر رشاد - القاهرة - يعقد في الثالثة عصر الغد الخميس الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والاتحاد المنستيري المقرر لها يوم الجمعة المقبل في البطولة العربية لكرة القدم.

ومن المنتظر أن يحضر الاجتماع من الزمالك كل من أحمد حسني المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات.

ومن المقرر أن يرتدي الزمالك زيه التقليدي في المباراة باعتباره صاحب الملعب في لقاء الاتحاد المنستيري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباريات البطولة العربية التي ستنطلق غدًا الخميس في السعودية.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبدالغني - حسام عبدالمجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبدالله "نيمار" – أحمد عبدالرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبدالرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر السعودي يوم 3 أغسطس.