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المصري البورسعيدي يوجه الشكر لميمي عبدالرازق

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ياسر رشاد - القاهرة -  قدم مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي الشكر لميمي عبدالرازق، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد نهاية المهمة الفنية لهما.

 

 وقدم النادي المصري الشكر لميمي عبدالرازق وجهازه المعاون المكون من أحمد الكاس وطارق السيد ومحمد معوض وخالد عبدالله، وذلك بعد نهاية مهمتهم مع الفريق بنهاية الدوري العام ونجاحهم في قيادة الفريق للحصول على المركز الخامس، متمنين لهم دوام التوفيق في الفترة المقبلة.

 

ميمي عبدالرازق

 

 وخاض ميمي عبدالرازق مباراته الأخيرة أمام الأهلي والتي حسمها التعادل السلبي، ليختتم المصري الدوري الممتاز في المركز الخامس برصيد 48 نقطة.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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