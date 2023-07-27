مبابي يرفض الجلوس مع مسؤولي الهلال السعودي رغم العرض الخرافي

ياسر رشاد - القاهرة - رفض النجم الفرنسي كليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا العرض الخرافي المقدم من فريق الهلال السعودي لضمه خلال الإنتقالات الصيفية الجارية.

ورفض مبابي مقابلة وفد الهلال المتواجد فى العاصمة الفرنسية باريس، من أجل التفاوض معه، لإقناعه بالانضمام إلى الزعيم السعودي.

وكشفت صحيفة "ليكيب" فإن مبابي، نجم باريس سان جيرمان، رفض العرض الخرافى الذى قدمه الهلال السعودي، للحصول على خدماته، لمدة عام واحد.

وقدم الهلال السعودي عرضًا للتعاقد مع النجم الفرنسى يشمل 700 مليون يورو، منها 300 مليون لنادى العاصمة الفرنسية، بالإضافة إلى 400 مليون يورو لـ مبابى.

وأشارت تقارير إلى أن هناك عقبة وحيدة تقف أمام انتقال اللاعب للفريق السعودي، حيث أبدى اللاعب رغبة قوية في الانتقال لريال مدريد الإسباني، مما يجعل اقناعه بالانضمام للهلال أمر صعب للغاية.

وكان مبابي قد رفض تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى مطالبة الإدارة بتوضيح اللاعب لموقفه سواء بتجديد تعاقده والاستمرار مع النادي أو الرحيل.