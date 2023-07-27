ناصر عباس: إنذاران واللياقة العالية والتفاهم الأبرز فى تحكيم مواجهة المصرى والأهلي

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القاهرة - سامية سيد - المباراة: المصرى والأهلى

المسابقة: الجولة 30 المؤجلة من مسابقة الدورى المصرى

النتيجة: التعادل السلبى بدون أهداف

حكم الساحة: محمد معروف

مساعد أول: أحمد نوفل

مساعد ثان: محمود كثير

حكم رابع: أحمد ناجى

حكام الـ VAR: محمود بسيونى، أسامة السيد

فى مباراة من المباريات السهلة تحكيميا نجح طاقم التحكيم فى إدارتها بشكل جيد باستثناء بعض العقوبات الانضباطية التى لم تشهر وكانت أبرز الحالات كالتالى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 16 هجمة لصالح المصرى، تلعب الكرة على خط مرمى النادى الأهلى ويقوم لاعب النادى الأهلى محمد فخرى بركلها قبل أن تعبر خط المرمى وقرار صحيح من المساعد الأول والحكم.

الحالة الثانية: فى الدقيقة 32 ينذر الحكم أسامة الجزار نتيجة تعطيل الهجوم الواعد وفى الدقيقة 34 يرتكب مخالفة كان يجب على الحكم أن يشهر البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء نتيجة اللعب بتهور.

وفى الدقيقة 56 كان يجب إشهار البطاقة الصفراء للاعب المصرى حسام جريشة نتيجة اللعب بتهور

اللياقة البدنية والتمركز: لياقة بدنية ممتازة باستثناء الدقيقة 45 والدخول فى مسار اللعب على حدود منطقة جزاء المصرى

الحكام المساعدون: تركيز واهتمام وتميز للحكام المساعدين وتعاون جيد مع حكم المباراة فى احتساب المخالفات القريبة.

حكام الـ VAR: لم توجد حالات تستدعى التدخل