شكرا لقرائتكم خبر عن المصري: تركنا لـ علي ماهر حرية اختيار الجهاز الفنى والإعلان خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رجب عبد القادر، نائب رئيس النادي المصري، تفاصيل جلسة علي ماهر المدرب الجديد للفريق، وقال عبد القادر في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن كامل أبو علي انتهى قبل قليل من الاجتماع بعلي ماهر، وأتم الإتفاق على كافة الأمور.

وأضاف عبد القادر أن علي ماهر له مطلق الحرية في اختيار أعضاء جهازه الفني الجديد ومباراة ربع نهائي الكأس المرتقبة ستكون أول مهمة رسمية له مع الفريق، مشيراً إلى أن المصري سيعلن خلال ساعات باقي التفاصيل المتعلقة بمدة التعاقد مع المدرب الجديد.

وتعادل فريق الأهلي مع نظيره المصري بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد برج العرب، ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذا التعادل وصل الأهلي للنقطة 83 في صدارة الدوري المصري، بينما وصل المصري للنقطة 48 في المركز الخامس بجدول الدوري.

وضم تشكيل الأهلي كلا من: علي لطفي في حراسة المرمى، وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة ومعتز محمد السيد وكريم الدبيس في الدفاع وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخري وأحمد قندوسي في الوسط، وطاهر محمد طاهر ومحمد الضاوي كريستو ورأفت خليل في الهجوم.

وتواجد على دكة الأهلي كل من، مصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد أشرف وميدو نبيل ومحمد فتح الله وأحمد اشرف ومحمد عبد الله وأحمد خالد كباكا وكريم عثمان.

في المقابل ضم تشكيل المصري كل من: محمود جاد في حراسة المرمى، حسين السيد وعماد بوبكر وأحمد عماد وأسامة الجزار في الدفاع، عمرو موسى وحسن علي ووألياس الجلاصي في الوسط، وحسام جريشة ومحمد جريندو ومروان حمدي في الهجوم.