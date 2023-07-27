شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الكاس: لاعبو المصرى دخلوا فى نوبة بكاء بعد خسارة كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد الكأس، المدرب العام السابق لفريق المصري البورسعيدي، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الأهلي في اللقاء الذي انتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف في ختام بطولة الدوري.

وقال أحمد الكاس، خلال تصريحاته تليفزيونية: "من حق جمهور المصري أن يغضب بعد خسارة الفريق لبطولة كأس الرابطة، ولاعبو الفريق دخلوا في نوبة بكاء شديدة بعد خسارة كأس الرابطة".

وتابع: "نعتذر لجماهير المصري الذي دعمت الفريق ونتأسف لتلك الجماهير العظيمة ويجب علينا تحمل غضب جماهير المصري لكن نتمنى عدم ذبح الفريق".

وأضاف: "انتهت مهمة الجهاز الفني للمصري مع الفريق بعد مواجهة الأهلي، وأن عقد الجهاز الفني مع المصري ينتهي بنهاية الموسم مطالباً الجماهير بمساندة الفريق".

وتعادل فريق الأهلي مع نظيره المصري بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد برج العرب، ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذا التعادل وصل الأهلي للنقطة 83 في صدارة الدوري المصري، بينما وصل المصري للنقطة 48 في المركز الخامس بجدول الدوري.

وضم تشكيل الأهلي كلا من: علي لطفي في حراسة المرمى، وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة ومعتز محمد السيد وكريم الدبيس في الدفاع وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخري وأحمد قندوسي في الوسط، وطاهر محمد طاهر ومحمد الضاوي كريستو ورأفت خليل في الهجوم.

وتواجد على دكة الأهلي كل من مصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد أشرف وميدو نبيل ومحمد فتح الله وأحمد اشرف ومحمد عبد الله وأحمد خالد كباكا وكريم عثمان.

في المقابل ضم تشكيل المصري كل من: محمود جاد في حراسة المرمى، حسين السيد وعماد بوبكر وأحمد عماد وأسامة الجزار في الدفاع، عمرو موسى وحسن علي ووألياس الجلاصي في الوسط، وحسام جريشة ومحمد جريندو ومروان حمدي في الهجوم.