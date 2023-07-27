شكرا لقرائتكم خبر عن مابولولو يكسر هيمنة المصريين على جائزة هداف الدورى فى آخر 5 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاد المهاجم الأنجولى مابولولو، مهاجم الاتحاد السكندري، اللاعبين الأجانب لجائزة هداف الدوري الممتاز بعد غياب طويل استمر 5 أعوام، حيث تعد هذه هي المرة الأولى منذ موسم 2017-2018 التي يحقق فيها لاعب أجنبي لقب الهداف وتحديدًا منذ أن حققه المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي السابق.

وجاء ترتيب الهدافين في المواسم الماضية منذ فوز أزارو بها كالتالي:

2022-2023.. مابولولو (16 هدفا)

2021-2022.. أحمد سيد زيزو (19 هدفا)

2021-2020.. محمد شريف (21 هدفا)

2019-2020.. عبدالله السعيد (17 هدفا)

2019-2018.. أحمد علي (18 هدفا)

2017-2018.. وليد أزارو (18 هدفا)

وتعادل فريق الأهلي مع نظيره المصري بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد برج العرب، ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذا التعادل وصل الأهلي للنقطة 83 في صدارة الدوري المصري، بينما وصل المصري للنقطة 48 في المركز الخامس بجدول الدوري.

وضم تشكيل الأهلي كلا من: علي لطفي في حراسة المرمى، وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة ومعتز محمد السيد وكريم الدبيس في الدفاع وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخري وأحمد قندوسي في الوسط، وطاهر محمد طاهر ومحمد الضاوي كريستو ورأفت خليل في الهجوم.

وتواجد على دكة الأهلي كلا من، مصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد أشرف وميدو نبيل ومحمد فتح الله وأحمد اشرف ومحمد عبد الله وأحمد خالد كباكا وكريم عثمان.

في المقابل ضم تشكيل المصري كل من: محمود جاد في حراسة المرمى، حسين السيد وعماد بوبكر وأحمد عماد وأسامة الجزار في الدفاع، عمرو موسى وحسن علي ووألياس الجلاصي في الوسط، وحسام جريشة ومحمد جريندو ومروان حمدي في الهجوم.