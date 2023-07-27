شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والداخلية فى كأس مصر والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي لمواجهة الداخلية يوم الأحد المقبل في تمام السابعة مساء بدور الـ16 لبطولة كأس مصر على استاد الكلية الحربية.

وكان الأهلي قد فاز على منتخب السويس بهدف نظيف في دور الـ32 لبطولة الكأس، قبل أن يعود إلى مسابقة الكأس عقب الانتهاء من خوض مبارياته المؤجلة في بطولة الدوري الممتاز.

وينوي مارسيل كولر خوض مباراة الداخلية باللاعبين الأساسيين، بعدما حصلوا على راحة خلال الأيام الماضية قبل مباراة المصري في ختام مشواره بالدوري، على أن يمنح راحة تامة لكل اللاعبين عقب الانتهاء من مباراتيه في كأس مصر حال تخطي الداخلية ومواجهة إنبي في دور الثمانية في أول أغسطس المقبل.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والداخلية

تحصل قناة أون تايم سبورت على الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات الدوري وكأس مصري، وبدورها ستقوم بإذاعة مباراة الأهلي والداخلية يوم الأحد المقبل بالدوري.

مصير معاري الأهلي

يبحث مسئولو النادى الأهلى خلال الأيام القليلة المقبلة مع السويسرى مارسيل كولر مصير اللاعبين المُعارين الذين إنتهت إعارتهم للأندية المحلية والخارجية.

واستقر مسئولو الأهلى على إعادة الثنائى محمد شكرى من سيراميكا وكريم نيدفيد من فيوتشر بينما مازال الحديث مُستمر حول باقى اللاعبين وسيتم مناقشة هذا الأمر مع المدير الفنى للفريق ومعرفة رأيه فى الراحلين عن الفريق أو العائدين.

على صعيد متصل، كشف الإعلامى أحمد شوبير، حقيقة الأنباء التى ترددت مؤخراً عن عرض النادى الأهلى للاعبه حسين الشحات للبيع خلال الساعات الأخيرة، وذلك بسبب أزمة الشحات مع محمد الشيبى لاعب بيراميدز.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت إف إم: السوشيال ميديا وبعض القنوات أعلنت أن الأهلى قرر عرض حسين الشحات للبيع رغم أنه لسه مجدد له من كام يوم بسبب أزمة الشيبى، هذا كلام غير صحيح تماماً، وأدعو مجالس الإدارات أن تفعل ما تراه مناسباً دون أن تنساق وراء السوشيال ميديا.

حيث قررت رابطة الأندية المصرية إحالة شكوى نادى بيراميدز ضد حسين الشحات، لاعب فريق الأهلى، إلى لجنة التظلمات، برئاسة المستشار عادل الشوربجى، للبت فيه.

وكان بيراميدز قد تقدم بشكوى ضد حسين الشحات بعد أحداث مباراة الأهلى وبيراميدز ضمن منافسات بطولة الدورى بعد المشادة التى وقعت بين الشحات وبين محمد الشيبى لاعب بيراميدز.