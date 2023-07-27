شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أرقام على ماهر مع فيوتشر بعد رحيله رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم على ماهر مستويات كبيرة مع فيوتشر قبل رحيله رسميا، مساء الأربعاء، حيث قاد الفريق في 82 مباراة حقق خلالها الفوز في 38 مباراة، وتعادل في 24 مباراة وخسر 20 مباراة.

ووجه مجلس إدارة نادي فيوتشر الشكر للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة علي ماهر على الفترة التي قضاها في مهمة تدريب النادي خلال موسمين من النجاح.

وتولى علي ماهر مهمة الفريق في سبتمبر 2021 منذ تأسيس النادي، ونجح في التأهل إلي الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخ النادي والتأهل إلى دور المجموعات، والتتويج بكأس الرابطة في أول نسخة للبطولة 2022، ثم النجاح في التأهل للمرة الثانية أفريقيًا على التوالي.

وكان الحسيني أبو قمر، نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، أعلن تعيين علي ماهر مدرب فريق فيوتشر السابق، مدربا للفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال الحسيني في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "أشكر ميمي عبد الرازق على الفترة الماضية مع الفريق، لأنهم قدموا عروض مميزة مع الفريق منذ توليهم المهمة".

وتابع: "كان هناك اتفاق بين الجهاز الفني للمصري والإدارة بأن المهمة ستنتهي مع نهاية مسابقة الدوري الممتاز".