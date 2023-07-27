شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. المصرى يعلن تعيين على ماهر مديرًا فنيًا للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادي المصري تعيين علي ماهر مديراً فنياً للفريق البورسعيدي، وذلك خلفا لميمي عبد الرازق مدرب المصري السابق، والذي انتهت مهمته بالتعادل مع الأهلي سلبياً في آخر مباريات الدوري.

ونشر حساب المصري الرسمي عبر فيس بوك صورة لعلي ماهر، وعلّق: رسميًا الكابتن على ماهر مديرًا فنيًا لنسورنا.. نتمنى له التوفيق وننتظر منه الكثير .

وكان رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري، قد كشف تفاصيل جلسة علي ماهر المدرب الجديد للفريق، وقال عبد القادر في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن كامل أبو علي انتهى قبل قليل من الاجتماع بعلي ماهر وأتم الإتفاق على كافة الأمور.

وأضاف عبد القادر أن علي ماهر له مطلق الحرية في اختيار أعضاء جهازه الفني الجديد ومباراة ربع نهائي الكأس المرتقبة ستكون أول مهمة رسمية له مع الفريق، مشيراً إلى أن المصري سيعلن خلال ساعات باقي التفاصيل المتعلقة بمدة التعاقد مع المدرب الجديد.