موعد مباراة الزمالك والاتحاد المنستيرى فى البطولة العربية

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القاهرة - سامية سيد - يبدأ نادى الزمالك مشواره فى البطولة العربية بمواجهة قوية أمام الاتحاد المنستيرى غدا الجمعة، فى افتتاح مبارياته فى البطولة العربية التى ستقام فى السعودية من الفترة 27 يوليو حتى 12 أغسطس المقبل.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد المنستيرى

يلتقى فريق الزمالك فى السادسة مساء غد الجمعة، مع فريق الاتحاد المنستيرى التونسى على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، فى أولى مباريات الزمالك فى البطولة العربية.

مباريات الزمالك

يستهل الزمالك مشواره فى البطولة العربية التى ستقام فى السعودية بالفترة من 27 يوليو الجارى وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل، بمواجهة الاتحاد المنستيرى التونسى المقرر لها يوم 28 يوليو على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، وتقام المباراة فى تمام السادسة بتوقيت القاهرة، ثم مواجهة الشباب السعودى يوم 31 يوليو على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، وتقام المباراة فى تمام السادسة بتوقيت القاهرة، وتقام مواجهة لزمالك والنصر السعودى يوم، 3 أغسطس على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، وتقام المباراة فى تمام السادسة بتوقيت القاهرة.

قائمة الزمالك فى البطولة العربية

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة العربية كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثى - محمد عبد الغنى - حسام عبد المجيد – مصطفى الزنارى - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدى علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسى - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى – ناصر منسى – على ياسر.