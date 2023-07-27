شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة الفرنسى يهنئ أحمد أبو مسلم بعيد ميلاده الـ 42 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة الفرنسى على تهنئة أحمد أبو مسلم، نجم الكرة المصرية والأوروبية السابق، حيث إنه من مواليد 25 يوليو 1981، ويعد أبو مسلم واحدا من أبرز لاعبى الجبهة اليسرى فى الكرة المصرية، وخاض تجارب ناجحة سواء فى مصر أو خارجها.

ونشرت صفحة الاتحاد الفرنسى عبر فيس بوك صورة أبو مسلم بقميص فريق ستراسبورج، معلقين عليها: "نتمنى عيد ميلاد سعيد للنجم المصرى أحمد أبو مسلم لاعب ستراسبورج السابق، الذى يُكمل اليوم عامه الـ42".



أحمد أبو مسلم

نشأ أبو مسلم منذ الصغر فى القلعة الحمراء فى قطاع الناشئين من سن 8 سنوات حتى 13 عاما، وكان يشغل مركز الظهير الأيسر، وغادر إلى مزارع دينا، وقاده تألقه ضمن صفوف فريق مزارع دينا، للانتقال إلى النادى الأهلى عام 2001.

غادر القلعة الحمراء متوجهًا إلى نادى ستراسبورج الفرنسى مقابل 250 ألف دولار عام 2006، ثم انتقل إلى ليرس البلجيكى والإسماعيلى والإنتاج الحربى، وكان من أبرز اللاعبين فى الجيل الذهبى لمنتخب الشباب مواليد 1981 والمتوج ببرونزية كأس العالم 2001 بالأرجنتين.

ولعب أحمد أبو مسلم مع ناديى ستراسبورج وأجاكسيو، مشاركًا فى 16 مباراة فى الدورى الفرنسى "الدرجة الأولى" و23 مباراة فى الدرجة الثانية.

وعن مشواره الاحترافى، قال أبو مسلم فى وقت سابق: "عدم استكمال احترافى فى أوروبا حتى النهاية يرجع إلى أننى خضت هذه التجربة وأنا كبير السن عكس محمد صلاح والننى الذين احترفوا وهم صغار، وتعاقدت مع نادى ستراسبورج الفرنسى عقب رحيلى من الأهلى، ولعبت لنادى أجاكسو الفرنسى ثم وجدت فى أندية الإسماعيلى والإنتاج الحربى وسموحة ثم ليرس البلجيكى، وبعد ذلك قررت الاعتزال مع العلم أننى حصلت على لقب أفضل لاعب فى فرنسا فى أحد الأشهر وقت تواجدى هناك".