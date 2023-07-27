شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سيد زيزو أفضل صانع أهداف فى الدورى 2022 – 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، موسم الدوري هذا الموسم في صدارة قائمة أفضل اللاعبين صناعة لأهداف عقب نهاية المسابقة بمباراة الأهلى والمصري مساء الأربعاء.

ونجح زيزو في احتلال وصافة هدافي الدوري برصيد 13 هدفا خلف الأنجولى مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري.

لكن زيزو أنهى الدوري في صدارة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف برصيد 13 أسيست، وبفارق 4 أهداف عن وليد الكرتي لاعب وسط نادي بيراميدز الذى صنع 9 أهداف.

وتعادل فريق الأهلي مع نظيره المصري بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد برج العرب، ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذا التعادل وصل الأهلي للنقطة 83 في صدارة الدوري المصري، بينما وصل المصري للنقطة 48 في المركز الخامس بجدول الدوري.

وضم تشكيل الأهلي كلا من: علي لطفي في حراسة المرمى، وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة ومعتز محمد السيد وكريم الدبيس في الدفاع وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخري وأحمد قندوسي في الوسط، وطاهر محمد طاهر ومحمد الضاوي كريستو ورأفت خليل في الهجوم.

وتواجد على دكة الأهلي كل من مصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد أشرف وميدو نبيل ومحمد فتح الله وأحمد اشرف ومحمد عبد الله وأحمد خالد كباكا وكريم عثمان.

في المقابل ضم تشكيل المصري كل من: محمود جاد في حراسة المرمى، حسين السيد وعماد بوبكر وأحمد عماد وأسامة الجزار في الدفاع، عمرو موسى وحسن علي ووألياس الجلاصي في الوسط، وحسام جريشة ومحمد جريندو ومروان حمدي في الهجوم.