شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل: تحملت ما لا يطيقه إنسان من أجل الإسماعيلى وجماهيره وأتقبل النقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمزة الجمل المدير الفني لنادى الإسماعيلى السابق، انه تحمل ما لا يطيقه بشر من أجل الإسماعيلى وجماهيره لإنقاذ الفريق من الهبوط للقسم الثانى في ظل ظروف صعبة في جميع الأنحاء.

وقال حمزة الجمل في تصريحات خاصة: "لم أعمل في الإسماعيلى في وضع مريح نهائي، وهذا الفترة الموضوع تعدى كل الخطوط، فاللاعبين مفيش فلوس ونفسيا واقعين، بالإضافة إلى هروب فراس شواط وإصابة أبو بكر حمزة ومفيش مهاجم صريح، لأن ياو أنور ومحمد شامى ليسوا مهاجمين ولكن تم توظيفهم في هذا المركز لسد العجز، ونقص في الدفاع حيث لا نمتلك سوى 3 مدافعين فقط "باهر ونصر وهاشم" وهذا المركز يحدث له إيقافات وإصابات، وباهر المحمدى شارك مصابا فى بعض الأوقات".

وتابع حمزة الجمل: "اتخذت قرارات مصيرية في أوقات صعبة بإيقاف بعض اللاعبين الذين يخرجون عن النص في ظل حاجة الفريق لخدماتهم، بالإضافة إلى احتواء اللاعبين في ظل الضغوط التي يعانوا منها سواء المالية أو النقد الذى يتعرضون له من الجماهير".

وأوضح مدرب الإسماعيلى: "كل المدربين لديهم أخطاء ومتقبل نقد جماهير الإسماعيلي، ولكننا أقوى جهاز قاد اللاعبين في ظل الضغوط على كل المنظومة وحقق أرقام مميزة وتحمل ما لا يطيقه بشر".

وأضاف: "4 أشهر لم نأخذ أي راتب وله مستحقات من الموسم الماضى ومع ذلك استمرينا بنفس القوة، وتغييراتى ووضعى للتشكيل واختياراتى للاعبين واستبعادهم وفقا للأرقام وبيانات من محلل الأداء الذى يعمل في الجهاز وليست وفقا للعاطفة".