بعثة منتخب اليد 2004 تتوجه من السويد إلى كرواتيا استعدادا لبطولة العالم

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القاهرة - سامية سيد - تتوجه بعثة منتخب ناشئين كرة اليد مواليد 2004 من معسكر السويد إلى كرواتيا فجزا استعدادا لبطولة العالم للناشئين لكرة اليد المحدد لها الفترة من 2 إلى 13 اغسطس 2023. وخاض منتخب ناشئين اليد 3 مواجهات ودية فى معسكر السويد، فاز فى مباراتين أمام النرويج والسويد وخسر أمام الدنمارك. منتخبنا الوطنى المصرى للناشئين يلعب ببطولة العالم القادمة ضمن منتخبات المجموعة الثالثة والتى تضم منتخب مصر الوطنى ومنتخب إيسلندا ومنتخب اليابان ومنتخب جمهورية التشيك. تضم بعثة منتخبنا الوطنى المصرى للناشئين مواليد 2004 ببطولة العالم كرام كردى عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد رئيسا للبعثة و محمد الالفى المدير الفنى للمنتخبات الوطنية المصرية و وائل عبد العاطى مدرب الفريق و الكابتن وليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى الفريق و محمد عبد المنعم مدير ادارى وحازم حامد محلل فنى والدكتور رومانى نبيل اخصائى علاج طبيعي. وتضم قائمة اسماء اللاعبين كلا من: يوسف ناجى - يوسف وليد - عمر الخطيب - فيراس مروان - محمد وائل - زياد حشاد - محمد عماد أوكا - أحمد محمد خوجة - زياد عبد الرحيم - ياسين محمد - بلال إبراهيم - عمر أحمد حمدى - عمر عدلان - محمد عبد الغنى - أحمد تغيان - معاذ إبراهيم - محمد صلاح السيد.

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