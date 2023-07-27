شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ التجهيز لمباراة الدخلية فى الكأس بعد ختام الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر الإعداد لمباراة الداخلية المقرر لها يوم 30 يوليو الجاري في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

ويخوض الأهلي هذه المباراة بتشكيلة أغلبها من العناصر البديلة بعدما إستقر كولر على منح الأساسين راحة بسبب الإجهاد الواضح الذي تحدث عنه كولر أكثر من مرة بسبب ضغط المباريات.

وأغلق الجهاز الفني مباراة المصري التى خاضها الفريق مساء أمس الأربعاء ببرج العرب في ختام بطولة الدوري التى توّج بها المارد الأحمر قبل نهاية المسابقة بخمسة أسابيع حيث حسم اللقب للمرة الـ43 في تاريخه.

من جانب آخر، اطمأن مسئولو النادى الأهلى حول مستقبل الدولى التونسى على معلول ظهير أيسر الفريق، الذى ترددت أنباء قوية خلال الأيام الماضية حول إمكانية رحيله عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتأكد مسئولو الأهلى من بقاء الدولى الدولى وعدم رحيله، وذلك بعدما تحدثت تقارير إعلامية تونسية خلال الساعات الماضية عن تلقى معلول عروضاً من السعودية والإمارات وقطر لكن اللاعب يميل للدورى السعودى، الذى تلقى منه عرضاً جاداً كما أنه بات يستقطب نجوم الكرة العالمية فى مقدمتهم كريستيانو رونالدو وبنزيما وفيرمينيو وكانتى والحارس السنغالى ميندى.