شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه الصين وديا استعدادا لكأس العالم للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم منتخب السلة رجال مع نظيره الصين وديا فى المعسكر الذى يقيمه المنتحب فى سلوفينيا، بمدينة كرانجسكا جورا، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة كأس العالم التى تقام فى الفترة من 25 أغسطس المقبل حتى 10 سبتمبر من العام الجارى فى الفلبين واليابان وإندونيسيا.

وأوقعت القرعة منتخب مصر فى المجموعة الرابعة مع منتخبات المكسيك، مونتينيجرو، وليتوانيا. ويفتتح منتخب مصر مبارياته فى البطولة يوم 25 أغسطس بمواجهة ليتوانيا، ثم يلتقى مونتينيجرو يوم 27 أغسطس، ويختتم مبارياته فى مرحلة المجموعات بمواجهة المكسيك يوم 29 أغسطس.

وتقام منافسات المجموعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة فى مدينة مانيلا فى الفلبين، بينما تقام مباريات المجموعة الخامسة والسادسة فى مدينة أوكيناوا اليابانيه، وتقام منافسات المجموعة السابعة والثامنة فى مدينة جاكرتا بإندونيسيا.

وتضم القائمة الأولية للمنتخب فى كأس العالم كلا من، عمرو الجندى، عمرو زهران، كريم حاتم، أدم موسى، يوسف شحاتة، إيهاب أمين، وليد عبد الجواد، عمر عزب، أنس أسامة، خالد عبد الناصر، يوسف شوشة، أحمد خلف بيبو، أحمد ياسر، عمر الشيخ، باتريك جاردنر، على أحمد، عمر هشام، عاصم مرعى، عمر طارق.