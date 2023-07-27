شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى وجهازه الفنى يبدأون اليوم فى التجهيز للموسم الجديد بسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة وجهازه الفني اليوم الخميس، لتجهيز الفريق استعدادا للموسم المقبل، وتحديد اللاعبين المعارين الذين سيستمرون في النادى أو عدم تجديد إعارتهم، بالإضافة إلى تحديد الصفقات التي يحتاجها الفريق بعد التعاقد مع الثنائى محمود وحيد والمغربى عبد اللطيف بن قسو، وتفعيل بند شراء حسام حسن من الأهلى.

ويحسم أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة، مصير اللاعبين المعارين والصفقات الجديدة، بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها بعد انتهاء الموسم في الدورى.

واتفق أحمد سامى مع جهازه المعاون على العودة يوم 27 يوليو الجارى لحسم ملف الراحلين والصفقات الجديدة للفريق، على أن يبدأ اللاعبون فترة الإعداد 1 أغسطس المقبل، بمشاركة الصفقات الجديدة التى أبرمها فى الفترة الحالية.

ومنح أحمد سامى، لاعبى سموحة راحة بعد الفوز على المصرى البورسعيدى بهدف نظيف، فى إطار منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين والأخير من بطولة الدورى.

ونجح سموحة فى فسخ التعاقد مع 5 لاعبين حتى الآن بالتراضى بعد خروج هؤلاء اللاعبين من حسابات أحمد سامى، وهم كل من أليا سيلا ومحمد الصباحى والصباحى عماد ومؤمن عبد ربه، ممدوح عبد ربه.

وسلم أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، تقريره الفنى بأسماء اللاعبين الراحلين لمسئولي سموحة من أجل فسخ التعاقد معهم أو تسويقهم، خاصة بعد خروجهم من حسابات الجهاز الفنى فى الموسم المقبل، ونجح مسئولو سموحة فى فسخ تعاقد أليا سيلا بالتراضى، كما نجحوا فى بيع أحمد مصطفى على سبيل الإعارة لنادي الأخدود السعودي لمدة موسم.

ونجح مسئولو سموحة فى التعاقد مع محمود وحيد ظهير أيسر النادى الأهلي، 3 مواسم لتدعيم الجبهة اليسرى في الموسم المقبل، كما تم التعاقد مع اللاعب المغربي "عبد اللطيف بن قسو".