شكرا لقرائتكم خبر عن زد يكثف مفاوضاته لضم مصطفى البدرى من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف مسئولو نادي زد مفاوضاتهم مع النادي الأهلي للحصول على خدمات مصطفى البدري جناح الفريق الأحمر والعائد من فترة إعارة إلى فيوتشر لمدة موسمين، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرغب زد في ضم مصطفى البدري على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، مستغلا خروج اللاعب من حسابات مارسيل كولر المدير الفني للأهلي وعدم الاعتماد عليه في الموسم المقبل.

وصعد فريق زد إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على السكة الحديد بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة قبل الأخيرة من دوري القسم الثاني وتربعه على قمة المجموعة الثانية برصيد 65 نقطة.

وكان فريق زد يلعب مبارياته في دوري الدرجة الثانية على استاد القاهرة واستقر على استمرار لعب مبارياته على نفس الملعب في ظهوره الأول بدوري الأضواء والشهرة.