شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل: تفوقت على 7 مدربين قادوا الإسماعيلى بالأرقام.. وأفضل الاستمرار بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمزة الجمل المدير الفني لنادى الإسماعيلى السابق، أنه تفوق بالأرقام على 7 مدربين قادوا الإسماعيلى في الفترة الأخيرة في ظل الظروف الصعبة التي مر بها الدراويش هذا الموسم.

وقال حمزة الجمل في تصريحات خاصة: "التقييم يجب أن يكون وفقا للأرقام والعلم وليس شيء آخر، في الفترة الأخيرة قاد الإسماعيلى 7 مدربين هم طلعت يوسف وخوان براون وحمد إبراهيم وخوان كارلوس جاريدو وميدو وخالد القماش وأيمن الجمل نجحوا مجتمعين في تحقيق 4 انتصارات في 33 مباراة".

وأضاف حمزة الجمل: "لكنى أنا وجهازى حققنا 14 فوزا في نفس المدة، وهذا تفوق لى ولكن كل المدربين تصيب وتخطأ ولكن العمل وفق العلم والأرقام دائما ما تحقق النتائج الصحيحة، على الرغم أننى لم أختار اللاعبين ولم أقم بفترة إعداد للفريق واستلمت الفريق في المركز الأخير على عكس المدربين الذين جاءت لبعضهم فرصة اختيار اللاعبين وفترة الإعداد".

وعن العروض، قال حمزة الجمل: "أمتلك عروضا خارجية ولكنى أفضل الاستمرار في مصر لمواصلة نجاحى هنا بالإضافة إلى أن بعض الأمور الأسرية تطلب البقاء في مصر".