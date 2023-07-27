شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يوافق على سفر عبد الرحيم دغموم إلى ألمانيا لإجراء جراحة الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة النادى المصرى، على سفر الجزائرى عبد الرحيم دغموم صانع ألعاب الفريق إلى ألمانيا، وذلك للخضوع لعملية جراحية بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى للركبة.

وأثبتت الفحوصات الطبية إصابة الجزائرى عبد الرحيم دغموم، لاعب النادى المصرى، بقطع فى الرباط الصليبى للركبة اليسرى، واللاعب يخضع لعملية جراحية خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد خروجه مصاباً من مواجهة سيراميكا فى نهائى كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وخسر النادى المصرى نهائى كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم أمام سيراميكا برباعية مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ستاد برج العرب.

ووعد مجلس إدارة النادى المصرى، لاعبى الفريق، بصرف المستحقات المتأخرة عن المواسم السابق قبل نهاية الموسم الجارى، ويتبقى للاعبى المصرى مستحقات شهرين فقط من الموسم الجاري.

ونجح النادى المصرى فى حسم المركز الخامس بجدول مسابقة الدورى العام بالموسم الماضى، وذلك قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة.