شكرا لقرائتكم خبر عن القندوسى يطلب تحديد مصيره مع الأهلى بعد أنباء إعارته للدورى الجزائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الجزائري أحمد القندوسي لاعب الأهلى حسم موقفه مع النادي وإستفسر من مسئولو القلعة الحمراء عن حقيقة إعارته لإحدى الأندية الخارجية وتحديداً الجزائرية ، وأكد مسئولو الأهلي للاعب الجزائري أن هذا الأمر سيتم حسمه بالإتفاق معه على أن يتم إتخاذ القرار المناسب للطرفين ، وشددوا على ثقتهم التامة فيه وقناعة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بقدراته وأن إعارته لو تمت ستكون لمدة موسماً يكتسب خلاله بعض الخبرات على أن يعود بعدها للقلعة الحمراء.

واقترب القندوسي من الرحيل عن الفريق على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وبات من المتوقع أن يعود القندوسي للدوري الجزائري عبر أحد الأندية التي طلبت استعارته وفي مقدمتها نادي شباب بلوزداد ، وانضم القندوسي للأهلي في يناير الماضي بعقد يستمر حتى صيف 2027 قادماً من نادى وفاق سطيف الجزائري.

ويميل الأهلي إلى إعارة القندوسي الصيف الجاري من أجل إخلاء أحد الأماكن في قائمة الأجانب للتعاقد مع لاعب أجنبي جديد والذي قد يكون المغربي رضا سليم لاعب الجيش الملكي المغربي.