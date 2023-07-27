شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفتح باب القيد الصيفى لأندية الدورى الممتاز.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتح اتحاد الكرة المصرى برئاسة جمال علام، باب القيد الصيفى أمام الأندية اليوم الخميس، للسماح للفرق المتنافسة فى بطولة الدورى بقيد صفقاتها الجديدة استعدادا للموسم المقبل الذى ينطلق فى نهاية سبتمبر القادم.

وانتهى الموسم من الدورى والذى توج الأهلى بلقبه أمس الأربعاء بمباراة الأهلى والمصرى، لذا تم الاستقرار على فتح القيد، اليوم الخميس، عقب 24 ساعة من انتهاء الدورى وفقا لتعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وحسم مسئولو اتحاد الكرة قراراهم حول قائمة الانتظار فى لائحة الموسم المقبل، والتى تسمح بقيد 3 لاعبين فى قائمة الانتظار من المستمرة عقودهم حتى قبل نهاية فترة التسجيل الثانية، ولا يسمح لهم بالمشاركة فى المباريات إلا بعد إضافتهم ضمن العدد الأساسى أثناء فترة قيد.

واستقر اتحاد الكرة على استمرار اللاعبين الأجانب الخمسة فى قوائم الأندية بالموسم المقبل، كما اعتمد مجلس الجبلاية قائمة الـ30 لاعباً لكل نادٍ فى الموسم الكروى الجديد 2023 _ 2024.

واشترط اتحاد الكرة تسوية أى ناد المديونية المستحقة عليه لصالح الجبلاية، أو سداد جزء منها والتوصل لاتفاق لجدولة المتبقى من المديونية، قبل الموافقة على فتح باب القيد له، حيث يسعى لتحصيل المديونيات المستحقة له لدى الأندية المختلفة، والمتراكم بعضها منذ فترات طويلة، على أمل أن يساهم تحصيل تلك المديونيات فى إحداث انتعاشة لخزينة الجبلاية، فى ظل الأزمة المالية الخانقة التى يعانى منها اتحاد الكرة منذ عدة أشهر.