شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يوافق على المشاركة فى بطولة البحر المتوسط سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وافق منتخب مصر للكرة الشاطئية، بقيادة مصطفى لطفي، على المشاركة في بطولة البحر المتوسط للكرة الشاطئية باليونان، في الفترة من 9 إلى 16 سبتمبر المقبل في اطار خطة التحضير والاستعداد للمشاركة ببطولة كأس العالم بالإمارات.

ويسعى مصطفى لطفي المدير الفني للمنتخب للاستفادة من البطولات الودية الدولية وغير الدولية لرفع جاهزية الفراعنة، استعدادا لمونديال كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA ٢٠٢٤ والذى يقام في الفترة من 15 إلى 25 فبراير 2024 في الإمارات.

ويستعد منتخب الشاطئية حاليا لبطولة ودية في بيلا روسيا، حيث بدأ المعسكر التحضيري لها يوم 20 يوليو، وانضم اللاعبون الدوليون للمعسكر أمس الأربعاء، على ان يختتم المعسكر يوم 2 أغسطس المقبل ثم السفر

وكانت المنتخبات المتأهلة لكأس العالم للكرة الشاطئية هي : "الأرجنتين، بيلاروسيا، البرازيل، كولومبيا، مصر، إيران، إيطاليا، اليابان، المكسيك، عمان، البرتغال، السنغال، أوكرانيا، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية".

جدير بالذكر أن المكان الوحيد المتبقي في النهائيات سيكون لدولة من أوقيانوسيا عقب التصفيات المؤهلة للاتحاد في أغسطس، لحجز تذكرة التأهل لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية.