شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يرسم خطة عبور الاتحاد المنستيرى فى البطولة العربية.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرسم الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ليلة اليوم الخميس خطة عبور فريق الاتحاد المنستيري التونسي فى المباراة المقرر لها غداً الجمعة على استاد مدينة الملك فهد الرياضية ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة العربية.

وركز أوسوريو على علاج هفوات الدفاع بالتحديد وذلك من أجل تفاديها فى مواجهة الاتحاد المنستيري،كما حذر الكولومبى اللاعبين من التهاون أمام مرمى المنافس، أو التسرع فى إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات الفريق التونسى.

وحرص الخواجة الكولومبى على إعادة مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى ظهرت طوال الـ90 دقيقة، من أجل معالجتها وتطوير بعض الجوانب التى يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.

وشاهد أوسوريو عددا من الفيديوهات الخاصة بفريق الاتحاد المنستيرى خلال اليومين الماضيين، من أجل معرفة أسلوب لعب المنافس وطريقته في حالة الهجوم والدفاع وخلال الاستحواذ على الكرة وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه، من أجل وضع الخطة المناسبة لهذه المباراة،التي تجمعهما يوم 28 يوليو الجارى.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة العربية كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثى - محمد عبد الغنى - حسام عبد المجيد – مصطفى الزنارى - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدى علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسى - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى – ناصر منسى – على ياسر.