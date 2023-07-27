شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. منتخب ناشئات الاسكواش يواجه أستراليا فى ربع نهائى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي صباح اليوم الخميس، منتخب مصر لناشئات الاسكواش، بنظيره الأسترالي صاحب الأرض والجمهور، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، خلال منافسات بطولة العالم للفرق التي تستضيفها ملبورن الأسترالية.

وتصدر المنتخب الوطني للناشئات مجموعته بالعلامة الكاملة ليتأهل إلى ربع النهائي مباشرة، وجاء منتخب مصر حامل اللقب في مجموعة تتكون من 3 منتخبات فقط وهم، مصر وكندا وأسكتلندا، بينما تصدرت منتخبات، ماليزيا، وأمريكا وهونج كونج مجموعاتهم.

وتوج منتخب مصر لناشئات الاسكواش ببطولة العالم على مدار 9 نسخ منذ إقامتها جاءت كالتالى:

ـ موسم 2019 فى ماليزيا وحصدت هانيا الحمامى لقب المنافسات الفردية

ـ موسم 2017 فى نيوزيلاندا وحصدت روان العربى لقب المنافسات الفردية

ـ موسم 2015 فى نيثرلاند وحصدت نوران جوهر لقب المنافسات الفردية

ـ موسم 2013 فى بولندا وحصدت نور الشربينى لقب المنافسات الفردية

ـ موسم 2011 فى بلجيكا وحصدت نور الطيب لقب المنافسات الفردية

ـ موسم 2009 فى الهند وحصدت نور الشربينى لقب المنافسات الفردية

ـ موسم 2007 فى هونج كونج وحصدت رنيم الوليلى لقب المنافسات الفردية

ـ موسم 2003 وحصدت أمنية عبد القوى لقب المنافسات الفردية وحصلت مصر على لقب وصيف بطولة العالم

ـ موسم 1999 وتوجت بها مصر على حساب بلجيكا وحصدت نيكول ديفيد لقب المنافسات الفردية