شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحسم مصير محمد الشناوى ويغلق باب النصر السعودى والان مع تفاصيل الخبر
ورغم أن الأيام الماضية شهدت أنباء قوية حول إقتراب رحيل الشناوي بدعوى أن العرض السعودي مُغر للغاية ويصل لـ3.5 مليون دولار للحارس الدولي في الموسم أي ما يزيد عن المائة مليون جنيه وهو مبلغ خيالي لكن مصادر في الأهلي أكدت أن الأمر تم إغلاقة مؤخراً بعدما أكد الشناوي لإدارة القلعة الحمراء إنه مُستمر مع الفريق بسبب عدم حسم النصر مسألة التفاوض معه ، وذهب الحارس الدولي إلى إنه مستقبله أصبح محسوماً الأن وسيبقي في القلعة الحمراء على خلفية صعوبة إنتقاله للنادي السعودي الكبير.
على صعيد أخر ، يضع مسئولو النادي الأهلي حالياً الرتوش النهائية على صفقة الجناح المغربي رضا سليم لاعب الجيش الملكي المغربي بعدما شهدت الأيام الماضية إتفاقاً بين مسئولو القلعة الحمراء ونظراؤهم في الجيش حول جميع التفاصيل.
وقدم الأهلي أكثر من عرض مالي للنادي المغربي للحصول على موافقته بإتمام الصفقة كان أخرها مليوني و100 ألف دولار وهو العرض الذي وافق عليه مسئولو الجيش لتقترب الصفقة من الانتهاء.
وحصل الأهلي من قبل على موافقة الجناح المغربي رضا سليم بالانتقال للأهلي حيث فضّل الأخير إرتداء القميص الأحمر رغم تلقيه عروضاً من أندية أخرى أبرزها من الأمارات وأخرى من الدوري المصري.
فى سياق آخر، اقترب الجزائري أحمد القندوسي لاعب الأهلي من الرحيل عن الفريق على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وبات من المتوقع أن يعود القندوسي للدوري الجزائري عبر أحد الأندية التي طلبت استعارته وفي مقدمتها نادي شباب بلوزداد.
وانضم القندوسي للأهلي في يناير الماضي بعقد يستمر حتى صيف 2027 قادماً من نادى وفاق سطيف الجزائري.
ويميل الأهلي إلى إعارة القندوسي الصيف الجاري من أجل إخلاء أحد الأماكن في قائمة الأجانب للتعاقد مع لاعب أجنبي جديد والذي قد يكون المغربي رضا سليم لاعب الجيش الملكي المغربي.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز