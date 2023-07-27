شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحسم مصير محمد الشناوى ويغلق باب النصر السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم النادي الأهلي مستقبل محمد الشناوي حارس وقائد الفريق عقب فترة من الجدل والتردد داخل الشارع الكروي بشأن مستقبل الحارس الدولي في ظل تناثر أنباء قوية من وقت لأخر حول إمكانية رحيل الشناوي لأحدى الأندية السعودية التى تتفاوض معه وأبرزها النصر الذي يضم بين صفوفه النجم العالمي كريستيانو رونالدو

ورغم أن الأيام الماضية شهدت أنباء قوية حول إقتراب رحيل الشناوي بدعوى أن العرض السعودي مُغر للغاية ويصل لـ3.5 مليون دولار للحارس الدولي في الموسم أي ما يزيد عن المائة مليون جنيه وهو مبلغ خيالي لكن مصادر في الأهلي أكدت أن الأمر تم إغلاقة مؤخراً بعدما أكد الشناوي لإدارة القلعة الحمراء إنه مُستمر مع الفريق بسبب عدم حسم النصر مسألة التفاوض معه ، وذهب الحارس الدولي إلى إنه مستقبله أصبح محسوماً الأن وسيبقي في القلعة الحمراء على خلفية صعوبة إنتقاله للنادي السعودي الكبير.

على صعيد أخر ، يضع مسئولو النادي الأهلي حالياً الرتوش النهائية على صفقة الجناح المغربي رضا سليم لاعب الجيش الملكي المغربي بعدما شهدت الأيام الماضية إتفاقاً بين مسئولو القلعة الحمراء ونظراؤهم في الجيش حول جميع التفاصيل.