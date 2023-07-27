شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يلتقى رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم للمشى لبحث نشر اللعبة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مع باول ويلفرد رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم للمشى "FIWFA"، والدكتور محمد العوضى رئيس الاتحاد المصرى للعبة لمناقشة إجراءات إشهار الاتحاد المصرى لرياضة كرة القدم للمشى ونشر اللعبة على مستوى الجمهورية.

وتعد كرة القدم للمشى لعبة فريدة حيث تأسست عام 2008 بإنجلترا وتضم 26 دولة من مختلف دول العالم.

وتم تصميم اللعبة ليمارسها الرجال فرق الـ50 عاما والنساء فوق الـ40 عاما، وتتم ممارسة كرة قدم المشى بنفس قواعد كرة القدم العادية، فيما يحظر الركض سواء بالكرة أو بدونها، كما يحظر الانزلاق والاحتكاك الجسدى الخشن، بينما لا يجوز لعب الكرة إلا حتى ارتفاع الخصر. وتهدف هذه القواعد إلى تجنب الإصابات والإجهاد البدنى.

حضر اللقاء محمد السيسى نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد ورضا حسن أمين الصندوق، وراضى عبد المعطى، عضو مجلس الإدارة، وضياء السيد المدير الفنى للاتحاد، وأحمد أبو الخير عضو مجلس الإدارة، ومحمد فلفلة المدير التنفيذى للاتحاد.