شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يشيد بلاعب الأهلى الشاب بعد الحصول على فرصة مع الفريق الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى بالظهير الأيسر الشاب كريم الدبيس بعد مشاركته فى عدة مباريات الفترة الماضية سواء أساسياً أو كبديل، ويرى مدرب الأهلى أن اللاعب الشاب أبلى بلاءً حسناً فى الفترة التى حصل عليها خلال الفترة الماضية.

وأكد كولر أن الدبيس قدم عروض جيدة، كما أن مستواه سيتطور كثيراً خلال الفترة المقبلة حال الحصول على فرصة كاملة مع الفريق.

وشارك الدبيس بديلاً للدولى التونسى على معلول فى الجبهة اليسرى خلال الفترة التى شارك فيها خلال المباريات الماضية.

فى سياق آخر اقترب الجزائرى أحمد القندوسي لاعب الأهلي من الرحيل عن الفريق على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وبات من المتوقع أن يعود القندوسي للدوري الجزائري عبر أحد الأندية التي طلبت استعارته وفي مقدمتها نادي شباب بلوزداد.

وانضم القندوسي للأهلي في يناير الماضي بعقد يستمر حتى صيف 2027 قادماً من نادى وفاق سطيف الجزائري.

ويميل الأهلي إلى إعارة القندوسي الصيف الجاري من أجل إخلاء أحد الأماكن في قائمة الأجانب للتعاقد مع لاعب أجنبي جديد والذي قد يكون المغربي رضا سليم لاعب الجيش الملكي المغربي.