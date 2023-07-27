شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرتدى زيه التقليدى أمام الاتحاد المنستيرى فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد، اليوم، الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك والاتحاد المنستيرى التونسى، والتى تجمع الفريقين غدا الجمعة فى البطولة العربية لكرة القدم، ومن المقرر أن يرتدى فريق الزمالك زيه التقليدى فى المباراة باعتباره صاحب الملعب فى لقاء الاتحاد المنستيرى.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيرى التونسى يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودى يوم الاثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر السعودى يوم 3 أغسطس.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة العربية كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثى - محمد عبد الغنى - حسام عبد المجيد – مصطفى الزنارى - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدى علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسى - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى – ناصر منسى – على ياسر.