شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئات الاسكواش يتأهل لنصف نهائى بطولة العالم بعد الفوز على أستراليا 3 / 0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل المنتخب الوطنى لناشئات الاسكواش، إلى الدور نصف النهائى ببطولة العالم للفرق المقامة حالياً فى ملبورن الأسترالية، وذلك بعد الفوز فى ربع النهائى على منتخب أستراليا صاحب الأرض بنتيحة 3 / 0. وتضم قائمة الفراعنة 4 لاعبات تحت قيادة أشرف حنفى مدرب المنتخب وهن: أمينة عرفى، فيروز أبو الخير، زينة زين، نور مجاهد. وجاءت نتائج الفراعنة خلال مواجهة أستراليا كالتالي: وجاءت نتائج الفراعنة خلال مواجهة أستراليا كالتالي: فوز أمينة عرفى على ماديسون ليون بنتيحة 3 /0 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3, 11-4, 11-6. فوز فيروز أبو الخير على هانا سليث بنتيحة 3 /0، وجاءت نتيجة الأشواط:11-2, 11-2. فوز زينة زين على اميلى جوزياك بنتيحة 3/ 0 وجاءت نتيجة الأشواط:11-5, 11-6, 11-3. وتوج منتخب مصر لناشئات الاسكواش ببطولة العالم على مدار 9 نسخ منذ إقامتها جاءت كالتالى: ـ موسم 2019 فى ماليزيا وحصدت هانيا الحمامى لقب المنافسات الفردية ـ موسم 2017 فى نيوزيلاندا وحصدت روان العربى لقب المنافسات الفردية ـ موسم 2015 فى نيثرلاند وحصدت نوران جوهر لقب المنافسات الفردية ـ موسم 2013 فى بولندا وحصدت نور الشربينى لقب المنافسات الفردية ـ موسم 2011 فى بلجيكا وحصدت نور الطيب لقب المنافسات الفردية ـ موسم 2009 فى الهند وحصدت نور الشربينى لقب المنافسات الفردية ـ موسم 2007 فى هونج كونج وحصدت رنيم الوليلى لقب المنافسات الفردية ـ موسم 2003 وحصدت أمنية عبد القوى لقب المنافسات الفردية وحصلت مصر على لقب وصيف بطولة العالم ـ موسم 1999 وتوجت بها مصر على حساب بلجيكا وحصدت نيكول ديفيد لقب المنافسات الفردية

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