شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الملاكمة يعلن قائمة الرجال المشاركين فى بطولة أفريقيا بداكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو اتحاد الملاكمة، برئاسة محمد عبد العزيز غنيم، عن قائمة الرجال للمشاركين فى بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والمحدد لها شهر سبتمبر المقبل فى داكار بالسنغال.

تضم قائمة اللاعبين كلا من عبد الله السعيد وزن 51 كجم و أمير محمد وزن 57 كجم و عمر عبد العزيز وزن 63.5 كجم و عمر رجب وزن 71 كجم و عبد الرحمن عرابى وزن 80 كجم و حازم نادر وزن 92 كجم و يسرى رزق +92 كجم.

وتشهد قائمة اللاعبات اللاتى تم اختيارهم من قبل كل من، حبيبة محمد وزن 50 كجم و يمنى عياد وزن 54 كجم و روان أحمد 57 كجم و رحمة محفوظ 60 كجم .

من ناحية أخرى قرر مجلس إدارة اتحاد الملاكمة إسناد رئاسة بعثة منتخب بطولة أفريقيا إلى نبيل عسكر عضو مجلس إدارة الاتحاد.