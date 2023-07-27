اليمن يواجه سريلانكا في المرحلة الأولى من التصفيات المشتركة لكأس العام وآسيا

أجريت اليوم الخميس في العاصمة الماليزية كوالالمبور، مراسم قرعة تصفيات كأس العالم وآسيا المشتركة للدور الأول، للمنتخبات التي تحتل المراكز الأخيرة من التصنيف.



وتم تقسيم آخر 20 منتخبا في التصنيف إلى 10 أزواج، حيث يلعب كل منتخب مباراتين (ذهابا وإيابا) في 12 و17 أكتوبر/تشرين أول المقبل على التوالي، ليتأهل 10 فائزين إلى الجولة الثانية، حيث سيكون بانتظارهم 26 منتخبا آسيويا.



وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب اليمن في مواجهة مباشرة مع سريلانكا، إذ أن اليمن هو المنتخب العربي الوحيد المنافس في المرحلة الأولى.



وجاءت نتائج القرعة كالتالي:



المباراة الأولى (أفغانستان ضد منغوليا)، المباراة الثانية (المالديف ضد بنغلادش)، المباراة الثالثة (سنغافورة ضد غوام).



المباراة الرابعة (اليمن ضد سريلانكا)، المباراة الخامسة (ميانمار ضد ماكاو)، المباراة السادسة (كمبوديا ضد باكستان).



المباراة السابعة (الصين تايبيه وتيمور الشرقية)، المباراة الثامنة (إندونيسيا وبروناي دار السلام)، المباراة التاسعة (هونج كونج وبوتان)، المباراة العاشرة (نيبال ضد لاوس).



وفي المرحلة الثانية وبعد تأهل 10 منتخبات ينضمون إلى 26 منتخبا، ليتم تقسيم الـ36 منتخبا على 9 مجموعات، للتنافس بنظام الدوري المجزأ ذهابا وإيابا، خلال الفترة من نوفمبر/تشرين ثان 2023 ويونيو/حزيران 2024.



ويتأهل المتصدر والوصيف من المجموعات التسع (18 منتخبا) إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وفي نفس الوقت سيحسمون أماكنهم في نهائيات كأس آسيا "السعودية 2027".



ويخوض الـ18 منتخبًا المتأهلين من الدور الثاني، المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم، حيث سيتم توزيعهم على 3 مجموعات تضم كل مجموعة 6 منتخبات، وستقام قرعة خاصة بتلك المرحلة في العام المقبل.



ومن الدور الثالث، يتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، في حين سيتم تحديد المقعدين المتبقيين من خلال الدور الرابع، وسيكون هناك مقعد تاسع متاح من خلال التأهل إلى الملحق العالمي.



المصدر: كووورة

