دجلة يدعم صفوفه بلاعب جديد

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة تدعيم صفوفه من أجل خوض منافسات الموسم القادم 2023/2024 بدوري المحترفين المزمع إقامته.

ونجح وادي دجلة بقيادة الكرواتي تولدجي في التعاقد مع عبدالله كامل لاعب فريق اسمنت اسيوط رسميا.

وحصل دجلة على توقيع اللاعب بعد سلسلة من المفاوضات مع نادي الاسمنت تم خلالها الاتفاق على المقابل المادي الذي تم دفعه من قبل إدارة وادي دجلة لنادي الاسمنت ومن المقرر أن يحصل دجلة على الاستغناء الخاص باللاعب خلال ساعات.

كامل يوقع لـ 4 مواسم مع دجلة

ووقع عبدالله كامل لوادي دجلة لمدة اربع مواسم قادمه بداية من الموسم القادم.