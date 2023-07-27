موعد مباراة النصر وإنتر ميلان الودية اليوم والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق النصر السعودي لخوض مباراة مهمة وقوية ضد إنتر ميلان الإيطالي ظهر اليوم الخميس، في إطار منافسات جولة اليابان الودية والتي يشارك فيها العالمي بنجومة وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو.

وكان النصر قد تعادل مع باريس سان جيرمان سلبيًا في المباراة التي جمعت بينهما قبل يومين ضمن منافسات الدورة الودية باليابان، وشهدت المباراة مشاركة نجوم النصر كريستيانو رونالدو و تاليسكا ونجم الوسط الوافد الجديد الكرواتي بروزوفيتش.

موعد مباراة النصر وإنتر ميلان والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر ضد إنتر ميلان في تمام الساعة الواحدة و20 دقيقة ظهر اليوم الخميس بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 2:20 بتوقيت أبوظبي، 12:20 بتوقيت السودان.

وستذاع مباراة النصر وإنتر ميلان عبر قناة بي إن سبورت الرياضية الحاصلة على حقوق نقل البطولة.

جدول مباريات اليوم في البطولة العربية للأندية

السد ضد الوداد

ستنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC HD بصوت المعلق فهد عريشي، وقناة SSC EXTRA 1 HD بصوت حماد العنزي

الصفاقسي ضد الشرطة

وستقام المباراة على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية) في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناتي SSC1 HD وSSC5 HD بصوت راشد الدوسري وعبد العزيز الزيد.

الهلال ضد أهلي طرابلس

ستنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وستذاع المباراة عبر قناة SSC HD بصوت المعلق الرياضي أحمد النفيسة، وقناة SSC EXTRA 1 HD بصوت المعلق بلال علام.

الاتحاد ضد الترجي

ستنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناتي SSC1 HD بصوت رؤوف خليف، وSSC5 HD بصوت فهد العتيبي.