تشكيل النصر السعودي أمام إنتر ميلان .. رونالدو في الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدير الفني لفريق النصر السعودي كاسترو تشكيلة الفريق الأساسية التي سيخوض بها مواجهة إنتر ميلان في إطار منافسات جولة اليابان الودية والتي يشارك فيها العالمي بنجومة وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو.

وجاء تشكيل النصر للمباراة كالآتي:

حارس المرمى: العقيدي

الدفاع: تيليس - مادو – لاجامي - س الغنام

الوسط: برزوفيتش - فوفانا - غريب

الهجوم: تاليسكا - خ الغنام - رونالدو

وكان النصر قد تعادل مع باريس سان جيرمان سلبيًا في المباراة التي جمعت بينهما قبل يومين ضمن منافسات الدورة الودية باليابان، وشهدت المباراة مشاركة نجوم النصر كريستيانو رونالدو و تاليسكا ونجم الوسط الوافد الجديد الكرواتي بروزوفيتش.

موعد مباراة النصر وإنتر ميلان والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر ضد إنتر ميلان في تمام الساعة الواحدة و20 دقيقة ظهر اليوم الخميس بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 2:20 بتوقيت أبوظبي، 12:20 بتوقيت السودان.

وستذاع مباراة النصر وإنتر ميلان عبر قناة بي إن سبورت الرياضية الحاصلة على حقوق نقل البطولة.