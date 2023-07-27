موعد مباراة الاتحاد والترجي اليوم في البطولة العربية والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق الاتحاد السعودي مع نظيره الترجي الرياضي التونسي في ومباراة في قمة عربية من العيار الثقيل والتي ستجمع بين الفريقين مساء اليوم الخميس في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية " البطولة العربية للأندية " والمقامة في السعودية.

يدخل فريق الاتحاد السعودي مباراة اليوم بقيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو رافعًا شعار لا بديل عن الفوز والنقاط الثلاثة، متسلحًا بالصفقات القوية التي عقدها النادي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

ونجح الاتحاد في التعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما في خط الهجوم قادمًا من ريال مدريد الإسباني وبجواره اللاعب البرتغالي المتميز جوتا، ونجم الوسط الدولي الفرنسي نجولو كانتي قادمًا من تشيلسي.

على الجانب الأخر يأمل فريق الترجي الرياضي التونسي الخروج من مواجهة اليوم بنتيجة إيجابية، في ظل صعوبة المباراة التي يخوضها أمام الاتحاد المدكك بالنجوم.

موعد مباراة الاتحاد والترجي والقناة الناقلة :

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاتحاد ضد الترجي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستقام المواجهة المرتقبة على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية).

وستذاع مباراة الاتحاد ضد الترجي عبر قناتي SSC1 HD بصوت المعلق الرياضي الكبير رؤوف خليف، وSSC5 HD بصوت المعلق فهد العتيبي.