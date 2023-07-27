شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالرحمن طلبة يطيح بالمصنف الرابع عالميًا ويتأهل لثمن نهائى بطولة العالم للمبارزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق عبدالرحمن طلبة (16 سنة) لاعب منتخب مصر لسلاح الشيش مفاجأة من العيار الثقيل بالتغلب على أليسيو فوكوني لاعب منتخب إيطاليا والمنصف الرابع عالميًا في دور الـ32 ببطولة العالم للمبارزة التي تستضيفها مدينة ميلانو الإيطالية خلال الفترة من 22 حتى 31 يوليو الجاري.

وتمكن طلبة من الفوز بنتيجة 15-8 ليتأهل بذلك لثمن النهائي ويواجه لاعب اليابان كيسوكي ماتسوياما.

وكان قد نجح طلبة في التأهل لدور الـ32 وذلك عقب تحقيق الفوز في دور الـ64 الرئيسي على محمد حسن لاعب منتخب مصر بنتيجة 15-9.

وتضم قائمة منتخب سلاح الشيش رجال كل من علاء أبو القاسم ومحمد حمزة وعبد الرحمن طلبة ومحمد حسن ويشرف على الفريق فاليرو اسبرومتني وماهر حمزة.

ويترأس بعثة منتخب مصر كل من: طارق الحسيني نائب أول رئيس الاتحاد المصري للسلاح وميرفت حسنين عضو مجلس إدارة الاتحاد، كما يرافق البعثة كل من: أيمن غنيم مدير إداري المنتخب ومحمد الجمال أخصائي الاحمال ومحمد الششتاوي طبيب الفريق واسلام سعيد ممثل البنك الأهلي.

ويحضر منافسات البطولة عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح بصفته نائب الاتحاد الدولي.

يذكر أن زياد السيسي قد تمكن من حصد ميدالية برونزية تاريخية لمصر في منافسات سلاح السيف وهي الميدالية الأولى في تاريخ مصر بمنافسات الفردي بتاريخ البطولة.