مجموعات متباينة في قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027

المنامة - ياسر ابراهيم - سُحبت اليوم الخميس في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 وأسفرت عن مجموعات متباينة.

أسفرت قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 عن مجموعات متباينة.



ويلعب منتخب قطر بطل كأس آسيا 2019، ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه كل من الهند والكويت والفائز من مواجهة الدور الأول بين أفغانستان ومنغوليا.



في المقابل حلّ منتخب السعودية في المجموعة السابعة التي تضمّ إلى جانبه كل من الأردن وطاجيكستان والفائز من مواجهة الدور الأول بين كمبوديا وباكستان.



أما منتخب اليابان فقد وقع بالمجموعة الثانية إلى جانب سوريا وكوريا الشمالية والفائز من مواجهة الدور الأول بين ميانمار وماكاو.



ويشتمل الدور الثاني على 36 منتخباً جرى تقسيمها على 9 مجموعات، إذ تضمّ كل مجموعة أربعة منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، وتقام منافسات هذا الدور خلال الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر 2023 ولغاية حزيران/يونيو 2024.



ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وفي ذات الوقت تحجز هذه المنتخبات مقاعدها في نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.



وستُجرى قرعة الدور الثالث من تصفيات كأس العالم خلال عام 2024، حيث سيتم توزيع المنتخبات الـ18 المتأهلة إلى هذه المرحلة، على ثلاث مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026 التي تقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، في حين سيتم تحديد المقعدين المباشرين المتبقيين لقارة آسيا عبر الملحق القاري، فيما سيكون هنالك فرصة لمقعد إضافي من خلال الملحق العالمي.



في الجهة المقابلة تنتقل المنتخبات الـ18 المتبقية من الدور الثاني لخوض الدور الثالث والنهائي من تصفيات كأس آسيا 2027 في السعودية، وسوف يتم لاحقاً الكشف عن المزيد من التفاصيل الخاصة بهذه المرحلة.



وفيما يلي نتائج القرعة:



المجموعة الأولى: قطر - الهند - الكويت - الفائز من مباراة أفغانستان ومنغوليا.



المجموعة الثانية: اليابان - سوريا - كوريا الشمالية - الفائز من مباراة ميانمار وماكاو.



المجموعة الثالثة: كوريا الجنوبية - الصين - تايلاند - الفائز من مباراة سنغافورة وغوام.



المجموعة الرابعة: عمان - قيرغيزستان - ماليزيا - الفائز من مباراة الصين تايبيه وتيمور الشرقية.



المجموعة الخامسة: إيران - أوزبكستان - تركمانستان - الفائز من مباراة هونغ كونغ وبوتان.



المجموعة السادسة: العراق - فيتنام - الفلبين - الفائز من مباراة إندونيسيا وبروناي.



المجموعة السابعة: السعودية - الأردن - طاجيكستان - الفائز من مباراة كمبوديا وباكستان.



المجموعة الثامنة: الإمارات - البحرين - الفائز من مباراة اليمن وسريلانكا - الفائز من مباراة نيبال ولاوس.



المجموعة التاسعة: أستراليا - فلسطين - لبنان - الفائز من مباراة المالديف وبنغلاديش.



(بي إن سبورت)