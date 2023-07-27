شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك والاتحاد المنستيرى غدا فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والاتحاد المنستيري التونسي المقرر لها غدا الجمعة في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية المقامة في المملكة العربية السعودية.

وتم الاتفاق على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض والشورت الأبيض" في حين سيرتدي حارس المرمى اللون الأخضر.

وسيرتدي فريق الاتحاد المنستيري زيه باللون الأزرق"القميص الأزرق والشورت الأزرق"، بينما سيرتدي حارس المرمى اللون الأسود.

وحضر الاجتماع من الزمالك كل من أحمد حسني المدير الإداري ومصطفى ميلا مسئول المهمات بالإضافة إلى ممثلي نادي الاتحاد المنستيري وطاقم التحكيم المكلف بإدارة اللقاء.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة العربية كلا من :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح زكي.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي غدا الجمعة ثم يلتقي مع الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر الجاري ثم يواجه النصر السعودي يوم 3 أغسطس المقبل.