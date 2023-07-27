شكرا لقرائتكم خبر عن ميمى عبد الرازق يرفض منصب المستشار الفنى بالمصرى ويترقب عروض التدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق للنادي المصري، منصب المستشار الفني للكرة بالنادي البورسعيدي، وذلك بعدما وجه مجلس الإدارة الشكر لعبد الرازق وجهازه الفني عقب التعادل مع الأهلي في آخر مباريات الدوري.

ويترقب ميمي عبد الرازق عروض التدريب في الفترة المقبلة بعدما رفض العمل الإداري بالنادي المصري.

وأنهى علي ماهر المدير الفني الجديد لفريق المصري البورسعيدي تشكيل جهازه المعاون في تدريب الفريق البورسعيدي خلال الموسم المقبل، بعد إعلان توليه المهمة بشكل رسمي أمس الأربعاء.

ويتكون جهاز المصري بقيادة علي ماهر مديرا فنيا ومحمد عبد الكريم مدربا عاما وأمين عمر مدربا مساعدا ومصطفى فتحي مدربا لحراس المرمى، والدكتور محمود الشحات رئيسا للجهاز الطبي، ووائل رأفت معدا بدنيا وعبد الرحمن الزغبي محللا للأداء.

وأعلن النادي المصري تعيين علي ماهر مديراً فنياً للفريق البورسعيدي، وذلك خلفا لميمي عبد الرازق مدرب المصري السابق، والذي انتهت مهمته بالتعادل مع الأهلي سلبياً في آخر مباريات الدوري.