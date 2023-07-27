شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمزة يهزم بطل الدنمارك ويتأهل لربع نهائى بطولة العالم للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تأهل محمد حمزة لاعب منتخب مصر لسلاح الشيش لربع نهائي بطولة العالم للمبارزة في الثلاث أسلحة للرجال والسيدات، والتي تستضيفها مدينة ميلانو الإيطالية خلال الفترة من 22 حتى 31 يوليو الجاري.

وتمكن حمزة من تحقيق الفوز على بطل الدنمارك جون فينتربيرج بنتيجة 15-12 ليواجه إنزو ليفورت بطل فرنسا في دور الثمانية.

وكان حمزة قد نجح في تحقيق الفوز في أولى مبارياته بالبطولة على بطل بولندا ليسيك راجيسكي بنتيجة 15-5 في دور الـ64 الرئيسي قبل أن يفوز في دور الـ32 على لاعب منتخب كندا فان هاستر بنتيجة 15-6.

وفي المقابل، ودع عبدالرحمن طلبة (16 سنة) منافسات البطولة من دور الـ16 عقب الخسارة من بطل اليابان كيسوكي ماتسوياما بصعوبة بنتيجة 15-13 بعد مباراة ماراثونية.

واستطاع طلبة تحقيق إنجازا كبيرا بالإطاحة باللاعب الإيطالي أليسيو فوكوني المصنف الرابع عالميًا من دور الـ32 بالفوز عليه بنتيجة 15-8 ليحقق انجازا كبيرا في أول مشاركاته بلطولة العالم للكبار.

وتضم قائمة منتخب سلاح الشيش رجال كل من علاء أبو القاسم ومحمد حمزة وعبد الرحمن طلبة ومحمد حسن ويشرف على الفريق فاليرو اسبرومتني وماهر حمزة.

ويترأس بعثة منتخب مصر كل من: طارق الحسيني نائب أول رئيس الاتحاد المصري للسلاح وميرفت حسنين عضو مجلس إدارة الاتحاد، كما يرافق البعثة كل من: أيمن غنيم مدير إداري المنتخب ومحمد الجمال أخصائي الاحمال ومحمد الششتاوي طبيب الفريق واسلام سعيد ممثل البنك الأهلي.

ويحضر منافسات البطولة عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح بصفته نائب الاتحاد الدولي.

يذكر أن زياد السيسي قد تمكن من حصد ميدالية برونزية تاريخية لمصر في منافسات سلاح السيف وهي الميدالية الأولى في تاريخ مصر بمنافسات الفردي بتاريخ البطولة.