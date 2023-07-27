شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والداخلية فى كأس مصر والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الكرة بالنادي الأهلي أكثر من لاعب أساسي خلال مباراة الداخلية المقرر لها الأحد المقبل في بطولة كأس مصر ، ينوي السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الدفع بالعناصر الأساسية في مباراة الأحد المقبل.

ويلتقي الأهلي مع الداخلية في السابعة من مساء الأحد المقبل في دور الـ16 لبطولة كأس مصر ، وتنقل قناة أون تايم سبورت 1 مباراة الأهلي ضد الداخلية في كأس مصر.

وأعلن اتحاد الكرة تعديل توقيت وملعب مباراة الأهلي والداخلية في الكأس، لتقام في ملعب الكلية الحربية في تمام الساعة السابعة مساءً، بدلاً من إقامتها في ملعب المقاولون العرب في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

وغاب عدد كبير من لاعبي الأهلي عن مباراة المصري التي أقيمت أمس، الأربعاء، في ختام بطولة الدوري الممتاز التي إنتهت بالتعادل السلبي حيث خاض المارد الأحمر مباراة الأمس بدون كلاً من : على معلول وأليو ديانج ومحمد الشناوى ومحمد هانى وياسر إبراهيم ومروان عطية ومحمد مجدى أفشة وبيرسى تاو وأحمد عبد القادر ومحمود كهربا ومحمد شريف وحسين الشحات.

وجاء غياب هؤلاء اللاعبين للراحة بسبب الإجهاد الذي عانى منه الفريق الفترة الماضية ومن المقرر أن يستعيد المارد الأحمر القوة الضاربة في مباراة الداخلية الأحد المقبل حيث سيعود له معظم اللاعبين السابقين.