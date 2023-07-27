شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جريندو يودع جماهير المصري بعد انتهاء تعاقده مع النادى ..صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودّع محمد جريندو لاعب النادي المصري جماهير الفريق البورسعيدي عبر حسابه على انستجرام، وذلك بعد رحيله عن النادي عقب انتهاء تعاقده.

وكتب جريندو: انتهي عقدي مع النادي المصري العظيم اللي لعبت فيه ٦ سنين وكان نفسي اختمها ببطوله وافرح جمهوره الكبير زي ما هما كانو علي طول بيساندونا ولكن ارادة ربنا فوق الجميع ،، و بعتذر ليكم لو كان في اي تقصير مني ف اي وقت بس يعلم الله انى لم ادخر اى مجهود لاني عارف قيمه النادي والتيشيرت الي لابسه بس مش كل مرة بنكون موفقين فالله الحمد دائما و أبدا.

أضاف: إن شاءالله النادى المصرى يحقق بطوله قريبا بدعمكم بإذن الله ،، ولن انسي فضل النادي المصري علي ابدا اينما كنت.

تأكد رحيل 6 لاعبين عن النادي المصري خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك لأسباب انتهاء الإعارة أو انتهاء العقود وعدم التجديد.

حيث رحل عن الفريق البورسعيدي كل من، ايزي إيميكا، محمد جريندو، لانتهاء عقودهم، بالإضافة إلى عبده يحيى، رجب عمران، زياد كمال، محمد الفيومي لانتهاء إعارتهم.

وأعلن النادي المصري تعيين علي ماهر مديراً فنياً للفريق البورسعيدي، وذلك خلفا لميمي عبد الرازق مدرب المصري السابق، والذي انتهت مهمته بالتعادل مع الأهلي سلبياً في آخر مباريات الدوري.



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