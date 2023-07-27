الأهلي ينظم يوم طبي للأعضاء والعاملين بفرع مدينة نصر

ياسر رشاد - القاهرة - تنظم إحدى شركات الخدمات الطبية يومًا طبيًّا لأعضاء النادي الأهلي غد الجمعة بفرع مدينة نصر، وذلك في إطار تفعيل العقد المبرم بين الجانبين لتقديم خدمات رعاية طبية فائقة للأعضاء والعاملين بالنادي، وذلك استمرارًا للفعاليات العديدة التي تم تنظيمها على مدار الشهور الماضية.



وتقرر أن تقوم الشركة الخدمية خلال فعاليات اليوم الطبي بتقديم خدمات صحية تشمل قياس السكر والضغط والوزن، وكشف التخسيس من خلال الفريق الطبي بمركز الرازي.



وتواصل شركة الخدمات الطبية المتعاقد معها النادي الأحمر تقديم برنامجها لكل أعضاء النادي في مقر الجزيرة، وبقية فروع النادي، خاصة أنها المقدم الحصري لخدمات الرعاية الصحية لأعضاء النادي الأهلي وأسر العاملين لمدة أربع سنوات، وذلك تماشيًا مع استراتيجية الشراكة بينها وإدارة النادي الأهلي لتوفير خدمات الرعاية الصحية مرتفعة الجودة لكافة الفئات من خلال النادي الأهلي، كبوابة للمجتمع المصري بشكل عام.

مؤتمر الإعلان عن راعٍ جديد..

على جاب آخر يستعد النادي الأهلي لعقد مؤتمرًا صحفيًّا في الثانية عشرة ظهر الأحد المقبل؛ للإعلان عن راعٍ جديد ينضم إلى قائمة رعاة النادي خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يحضر فعاليات المؤتمر محمود الخطيب، رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من نجوم فريق الكرة والفرق الرياضية.