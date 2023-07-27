الهولندي "كايزر" مدربًا لـ الشباب السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - تعاقد نادي الشباب السعودي اليوم الخميس مع الهولندي مارسيل كايزر لتدريب الفريق السعودي لموسم واحد خلفا للإسباني بيسنتي مورينو.

وتولى لكايزر "54 عاما" تدريب أياكس أمستردام لفترة قصيرة في 2017 وسبورتنج لشبونة، الذي فاز معه بكأس البرتغال وبكأس الرابطة في 2019، والجزيرة الإماراتي في فترتين.

وحقق لقب دوري المحترفين الإماراتي في 2021 وكأس السوبر المحلية في نفس العام خلال فترته الثانية مع الجزيرة التي استمرت أربعة أعوام حتى نهاية الموسم الماضي، حيث اختتم الدوري بالمركز الخامس.

وقال الشباب في بيان إن كايزر سيصل إلى الطائف مساء الخميس ليبدأ عمله مع "الليوث".

وسيقود المدرب الأرجنتيني المؤقت خوان براون فريق الشباب في مواجهة منافسه المحلي النصر في مستهل مشواره بالبطولة العربية للأندية غدا الجمعة، ضمن مجموعة تضم أيضا الزمالك المصري والاتحاد المنستيري التونسي.

وأنهى الشباب الدوري في المركز الرابع للموسم الثاني على التوالي بقيادة مورينو الذي انتقل لتدريب ألميريا الإسباني بعد موسم واحد في السعودية.