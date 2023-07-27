موعد مباراة الهلال والسد في البطولة العربية للأندية

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد نادي الهلال السعودي لخوض ثاني مبارياته في البطولة العربية للأندية حينما يواجه السد القطري على ملعب سلطان بن عبدالعزيز.

وتقام مباراة الهلال والسد يوم الأحد المقبل الموافق 30 من شهر يوليو في تمام الثامنة بتوقيت الرياض والقاهرة وستنقل المباراة عبر شاشة ssc الناقل لفعاليات البطولة العربية للأندية.

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الهلال السعودي والأهلي الليبي في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة العربية للأندية.

بسط الهلال سيطرته على مجريات المباراة لكنها لم تكلل بأهداف وسط استبسال من دفاع الأهلي الليبي.

ويخوض الهلال ثاني مبارياته في البطولة العربية للأندية حينما يواجه السد القطري يوم الأحد المقبل على أن يتقابل الأهلي الليبي مع الوداد المغربي.

وانتهت مباراة السد والوداد بالتعادل السلبي في مباراة شهد طرد يحيي جبران لاعب وسط الوداد، كما فاز الشرطة العراقي على الصفاقسي التونسي.