ياسر رشاد - القاهرة - يقترب الفريق الاول لكرة القدم بنادي النصر السعودي من ضم بديل اللاعب الإسباني الفارو جونزاليس، مدافع الفريق الراحل بعد نهاية عقده مع العالمي في يونيو 2023 الماضي.

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النصر يقترب من ضم بديل الفارو جونزاليس

دخل اللاعب الياباني كو إيتاكورا مدافع فريق بوروسيا مونشجلادباخ الألماني اهتمامات نادي النصر السعودي لدعم صفوف الفريق، قبل بداية الموسم المقبل 2023-2024.

يرغب النصر في التعاقد مع لاعب جديد في مركز قلب الدفاع خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك لتعويض رحيل الفارو جونزاليس الذي انتقل لنادي القادسية السعودي بدوري يلو الدرجة الاولى.

وضع نادي النصر اللاعب الياباني إيتاكورا ضمن اهتمامته لدعم الجانب الدفاعي في الفريق قبل الموسم الجديد، ولقيادة خط الدفاع في الموسم المقبل بجوار عبدالإلة العمري.

كو إيتاكورا هو لاعب كاواساكي فرونتال الياباني السابق وبوروسيا مونشجلادباخ الحالي، وانتقل للفريق الالماني في صيف 2022، وينتهي عقده مع فريق الماكينات في صيف عام 2026.

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