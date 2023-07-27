الهلال السعودي يتعادل مع الأهلي الليبي في البطولة العربية

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الهلال السعودي والأهلي الليبي في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة العربية للأندية.

بسط الهلال سيطرته على مجريات المباراة لكنها لم تكلل بأهداف وسط استبسال من دفاع الأهلي الليبي.

ويخوض الهلال ثاني مبارياته في البطولة العربية للأندية حينما يواجه السد القطري يوم الأحد المقبل على أن يتقابل الأهلي الليبي مع الوداد المغربي.

وانتهت مباراة السد والوداد بالتعادل السلبي في مباراة شهد طرد يحيي جبران لاعب وسط الوداد، كما فاز الشرطة العراقي على الصفاقسي التونسي.

ويبدأ فريق الزمالك مشواره في فعاليات البطولة العربية بملاقاة نظيره الاتحاد المنستيري التونسي في تمام السادسة غد الجمعة ثم يلتقي مع الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر الجاري ثم يلاقي فريق النصر السعودي يوم 3 أغسطس.

وشهدت قائمة الزمالك في منافسات البطولة تواجد كل من :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.